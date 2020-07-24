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24.07.2020 | 11:40
Информатор
194
Мероприятия пройдут 2 августа в День ВДВ.
Проект памятника
Работы по возведению памятника
Источник:
Союз десантников Татарска
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