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По оперативным данным на территории Татарского района на 2 июля зафиксировано больных COVID-19 - 41 человек.За сутки выявлено три человека инфицированных коронавирусом. Выздоровевших 12 человек.
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