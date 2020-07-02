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02.07.2020 | 12:05
Информатор
344
По оперативным данным на территории Татарского района на 2 июля зафиксировано больных COVID-19 - 41 человек.За сутки выявлено три человека инфицированных коронавирусом. Выздоровевших 12 человек.
Источник:
Администрация Татарского района
Чановцы на Всероссийском голосовании 1 июля оказались политически активнее татарцев и устьтарцев
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