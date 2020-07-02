30 июня в 21.30 из гаража по ул. Зеленой с. Верхнеомка Усть-Таркского района неизвестный совершил угон автомобиля «Лада Калина». 47-летний хозяин транспортного средства сообщил о случившемся в полицию. На место была направлена следственно-оперативная группа.

Спустя час недалеко от места совершения преступления злоумышленник не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля, после чего был госпитализирован в Усть-Таркскую больницу с ранами головы, туловища, конечностей и алкогольным опьянением.

По подозрению в совершении преступления полицейскими был установлен ранее не судимый 18-летний местный житель, который совершил угон автомобиля у своего бывшего опекуна.

По данному факту проводится проверка в порядке статей 144-145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.