В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в сбыте героина в крупном размере на территории города Татарска Новосибирской области.

В состав группы входили пятеро жителей г. Татарска 1959-1985 годов рождения, трое из которых ранее были судимы за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, еще один - за кражу и грабеж.

Подозреваемые были задержаны по местам проживания в г. Татарске при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области.

При проведении обысков по адресам проживания задержанных полицейские обнаружили и изъяли более 55 граммов героина, а также весы и другие приспособления для фасовки наркотических средств.

Как установили сотрудники полиции, участники группы, действуя по отлаженной схеме, сбывали героин не только местным жителям, но и лицам, прибывавшим с целю приобретения наркотика в г. Татарск из других районов Новосибирской и Омской областей.

Руководила группой ранее не судимая жительница г. Татарска 1971 года рождения, которая приобретала оптовые партии героина и контролировала поступление денежных средств от сбыта наркотиков.

Другие участники группы осуществляли фасовку и сбыт запрещенных веществ.

По факту покушения на сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в крупном размере, возбуждено уголовное дело.

За совершение данных преступлений фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Всем задержанным предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются каналы поставки наркотиков в Новосибирскую область.