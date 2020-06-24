В Чановском районе от полученных в ДТП травм погиб подросток, управлявший мотоциклом.



21 июня около 4.40 в Чановском районе на 5-м километре автодороги Старые Карачи - Осинцево - Тайлаково. 17-летний подросток, следовавший на мотоцикле ИЖ "Юпитер-5» в состоянии опьянения, совершил съезд в левый кювет с последующим наездом на дерево. В ДТП пострадали и были госпитализированы водитель мотоцикла и его 17-летний пассажир.