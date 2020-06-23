На прошедшей неделе в ходе рабочей поездки в Чистоозерный, Купинский, Баганский и Карасукский районы министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко посетил ряд хозяйств. Он осмотрел посевы сельскохозяйственных культур, совместно с главами районов и руководством сельхозорганизаций оценил соответствие сложившейся обстановки критериям чрезвычайной ситуации природного характера.

«Гибель посевов многолетних трав и яровых культур, посеянных в первой половине мая, происходит на территориях Чистоозерного, Купинского, Баганского, Карасукского и Сузунского районов, а также в ряде муниципальных образований других районов. В результате складывается крайне сложная ситуация с заготовкой кормов на зимне-стойловый период, – отметил Евгений Лещенко. – На текущую дату режим ЧС введен в Купинском, Баганском, Карасукском, Сузунском, Кочковском, Чановском районах. На рассмотрении возможность введения такого режима в Чистоозерном, Барабинском, Здвинском, Доволенском, Татарском и Усть-Таркском районах».

По словам министра, в каждом из пострадавших районов образованы комиссии и рабочие группы. По результатам оценки ущерба, которые должны быть готовы до 10 июля, министерством совместно с профильным комитетом Законодательного Собрания Новосибирской области будут подготовлены предложения по мерам поддержки сельскохозяйственных организаций, наиболее пострадавших от комплексного воздействия почвенной и воздушной засухи.