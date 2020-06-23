- Посевная кампания позади, но работа на полях района активно продолжается. И не только на полях. Ведь лето довольно ответственное время для всей сферы сельского хозяйства

- Улицы Татарска продолжают расцветать в преддверии юбилея района. Администрация города совместно с коллективами школ проводит летнюю кампанию по обустройству в общественных местах клумб и посадке цветов. Каждая клумба будет иметь свою оригинальную и необычную форму.

- На территории Татарского района организована видеоконференцсвязь с главами сельских поселений района. Такой формат работы является удобным для всех не только в период самоизоляции, но и после снятия всех ограничений.

- Не все экзамены этим летом проходят в дистанционном формате. Студенты Татарского политехнического колледжа выполнили демонстрационные работы по стандартам «Worldskills Russia». Этот экзамен длился несколько часов, с соблюдением всех норм безопасности.

- Улучшение материально-технической базы киевского дома культуры стало возможным, благодаря федеральному проекту «Культура малой родины». Он направлен на развитие сельских клубов и домов культуры в городах с населением менее 50 тысяч человек. Проект появился как механизм исполнения наказов избирателей, полученных в ходе кампании 2016 года.

- В день России были подведены итоги творческого конкурса «С любовью к России». Отдел культуры совместно с кинозалом «Родина» вновь попросили всех участников петь песни только звучавшие в фильмах и сериалах.