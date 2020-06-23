

Предприниматель два года находился в бегах, но его задержали. Сейчас ему грозит до 10 лет. Дениса Ефимова обвиняют в похищении человека Бизнесмена из Татарска, поймавшего вора-рецидивиста, судят за похищение человека.

Фото: Александр Ощепков; предоставлено Юлией Липович

В 2016 году предпринимателя из Татарска Дениса Ефимова обворовали на 1,5 миллиона рублей — вор трижды проникал в его магазин сотовых товаров. Бизнесмен самостоятельно нашел подозреваемого — местного жителя Вячеслава Сергеева, задержал и доставил в отдел полиции. В ответ полицейские обвинили самого Ефимова, а также его знакомых — Романа и Дмитрия Басалыко, в самоуправстве и похищении человека. В декабре 2017 года все трое, опасаясь наказания, сбежали. Их объявили в международный розыск. Спустя два года — 28 мая 2020-го — Ефимова задержали в Омске. Роман Басалыко ждет экстрадиции из Белоруссии, а Дмитрий Басалыко сдался сам и сейчас находится под подпиской о невыезде. За это время тот человек, в похищении которого их обвиняют, всё-таки был признан судом виновным в краже из магазина Ефимова, отсидел срок и опять уехал в СИЗО — за очередную попытку кражи всё из того же магазина. Подробности — в материале криминального журналиста Алёны Истоминой.

Лопнуло терпение Денис Ефимов владеет в Татарске небольшим магазином «Оптика» по продаже мобильных телефонов и аксессуаров к ним. Торговая точка находится на улице Ленина, недалеко от местного отдела полиции. В конце 2016 года магазин трижды обворовали — каждый раз взламывали решетки и разбивали стекла. На видеозаписях видно, как в магазин заходит мужчина в ветровке, вязаной шапке и перчатках. Он закрывает лицо платком или шарфом, разбивает витрины, забирает телефоны и убегает. — Муж несколько раз писал заявление — бесполезно, ничего найдено не было, — рассказывает Юлия Липович, жена предпринимателя. — Мы уже взяли кредит под развитие бизнеса, а этот вор вынес магазин на полтора миллиона рублей. Вот у мужа терпение и лопнуло. В полиции Ефимову рассказали, что к ограблению может быть причастен местный житель Вячеслав Сергеев, у которого уже было порядка пяти судимостей, и все за кражу. Через своего приятеля Романа Басалыко Денис узнал, что Сергеев находится в Омске, в общежитии аграрного университета. Роман как раз ехал в Омск к своему брату и предложил Денису подвезти его.

Накормил и дал телефон, чтобы позвонить девушке В Омске Роман Басалыко сначала заехал за своим братом Дмитрием и только потом отвёз Ефимова к общежитию, где находился Сергеев. Сначала оба брата ждали Дениса в машине. — Денис поднялся в комнату, смотрит — Сергеев с девушкой распивают спиртные напитки, — рассказывает Юлия. — И тут обращает внимание, что на столе у него лежат сотовые телефоны. Новые, упакованные. А Сергеев и не отрицал, что это он украл. Просто попытался сбежать, муж остановил его. Денис весит 100 килограммов, бывший боксёр, но Сергеев умудрился выбить ему зуб. В это время Роман Басалыко поднялся в комнату, увидел, что завязалась потасовка. В итоге они вывели Сергеева на крыльцо общежития мимо вахтёра. Ефимов посадил Сергеева в машину, после чего, по словам жены, сразу набрал номер полиции Татарска — там ему сказали везти подозреваемого к ним в отдел. — Я ехал с ними и ничего не знал. Живу давно в Омске, там же воспитываю ребёнка, просто с братом к родителям в Татарск решил поехать, — объясняет Дмитрий Басалыко. — Денис ушёл, потом вышел не один, а с парнем. Этот парень с нами садится на заднее сиденье и едет в Татарск. По пути Денис звонил кому-то. Это уже потом выяснилось, что он позвонил сотрудникам полиции. Я же не в теме. Думал, что какой-то воришка. Едет да едет с нами. Привезли его в Татарск. Парни ночью позвонили кому-то из руководства, там сказали: привози утром.

По пути Сергеев начал говорить, что был не один, а вместе с несовершеннолетним приятелем — мужчины заехали за ним, к его дому, дорогу показал сам Вячеслав Сергеев. — Дверь открыл его отец, парень вышел сам, — продолжает Юлия Липович. — Но только начали разговаривать, как Сергеев признался, что всё выдумал, и этот парень тут ни при чем. Они просто заехали поговорить — а из-за этого им еще и похищение несовершеннолетнего прилепили. У Юлии и Дениса двое детей Фото: предоставлено Юлией Липович

По словам Юлии, всю дорогу от Омска до Татарска Ефимов созванивался с дежурной частью. Единственное, о чем попросил Сергеев в дороге — не везти его ночью в дежурную часть, дескать, он боялся, что ночью его могут избить. Денис согласился, высадил его возле своего гаража, а сам уехал в отдел полиции.

— Муж приехал в полицию, сказал, что Сергеев просит дождаться утра, пока не выйдет на работу начальник полиции, дескать, только с ним он будет разговаривать. На что ему полицейские сказали: хорошо, — вспоминает Юлия.

До утра Сергеева поместили в гараже у Дениса — по словам Юлии, задержанного накормили и дали телефон, по которому тот полночи проговорил со своей девушкой.

— У Дениса гараж — у людей квартир таких нет, — говорит Дмитрий Басалыко. — Телевизор плазменный, диван. Ночью Денис ездил в полицию, там все знали о том, что этот чудик у него. Из свидетелей — в сообщники Утром Денис и Роман привезли Сергеева в отдел. Там на них надели наручники и посадили на сутки в ИВС (изолятор временного содержания). Так мужчины узнали, что на них возбуждено уголовное дело по статье 330 УК РФ (Самоуправство) и статье 126 УК РФ (Похищение человека), и материалы уже переданы в Следственный комитет. — Я по этому делу шел сначала как свидетель, — объясняет Дмитрий Басалыко. — Я его не бил, не разговаривал с ним. Почти год находился в статусе свидетеля, а потом в один прекрасный вечер следователь съездил в колонию к этому воришке, и я из статуса свидетеля перешел в статус обвиняемого. Всё это время братья Басалыко и Ефимов находились под подпиской о невыезде. А в декабре 2017 года все фигуранты этого дела подались в бега. — У нас шли суды, и кто-то узнал, что Денису светит 11 лет, Роману 10 лет, а мне 7 лет, — объясняет Дмитрий. — Город-то маленький. И в один день на заседание не пришел Денис. А через два дня я посмотрел на своего малого, проревелся, вещи собрал и уехал в другую страну.

Международный розыск и явка с повинной — Да муж и не прятался толком, — говорит Юлия Липович. — Он со мной жил, в Омске. Сидел с детьми, пока я работала. Я же должна была одна семью содержать. Он уже собирался идти, сдаваться, всем об этом говорил. Но не успел немного. 28 мая этого года оперативники задержали Дениса в квартире у Юлии. Дмитрий пришел в участок сам, а Роман был задержан на территории Республики Беларусь. — Романа поймали. Он сейчас находится в СИЗО в Белоруссии. Он же пойманный, теперь он ждет экстрадиции, — объясняет Дмитрий.

Дмитрий по-прежнему находится под подпиской о невыезде, Денис в СИЗО города Куйбышев, а Роман — в изоляторе Республики Беларусь. Вышел — и снова в тюрьму За эти три года, пока идет уголовное дело в отношении братьев Басалыко и Ефимова, потерпевший по их делу Вячеслав Сергеев успел отсидеть за ту самую кражу из магазина Дениса, выйти на свободу и снова угодить в СИЗО. Приговор от 20 января 2017 года в отношении Сергеева выложен в свободном доступе на сайте судебных и нормативных актов — ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, на сайте Татарского районного суда можно найти семь уголовных дел по статье 158 УК РФ (Кража), заведенных на Сергеева.

Как говорится в тексте приговора, в октябре 2016 года Сергеев вечером решил еще раз проникнуть в магазин «Оптика» и украсть мобильные телефоны и другие товары. Он знал, что в магазине есть видеокамеры, поэтому скрыл лицо лыжной маской. — Найденным возле магазина металлическим прутом, предварительно отогнув решетку на окне, разбил стекло в окне, надел на лицо маску и через образовавшийся в окне проём проник внутрь магазина. Освещая магазин фонариком, он прутом разбил закрытые на замок стеклянные витрины, затем с витрин взял мобильные телефоны, наушники, сложил их в принесенный с собой пакет. Затем он прошел за прилавок, где из кассового аппарата взял денежные средства в размере около <данные скрыты> рублей. Затем с полок другой витрины он взял навигатор, DVD-проигрыватель, а также что-то еще, что именно, он не помнит, — говорится в судебном решении.

Суд установил, что после этого Сергеев спрятал сумку за гаражами, а маску и металлический прут выбросил по дороге. На следующий день он продал всё похищенное в киоске на вокзале, а сам поехал в общежитие к своей девушке. — Вечером в общежитие приехал хозяин магазина, который и привез его в полицию, — говорится в обвинительном приговоре. В профиле у Сергеева много статусов про арестантскую романтику Фото: Вячеслав Сергеев, vk.com