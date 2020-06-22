Совсем скоро состоится важное событие в жизни нашей страны - общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Хотим отметить, что с момента принятия Конституции 1993 года очень многое в жизни страны и наших жителей поменялось, темп и качество жизни стали более современными и динамичными. Новые поправки в основной документ Российской Федерации – это возможность изменить свою жизнь и жизнь своих потомков, получить от государства защиту и новые социальные гарантии.

Результаты голосования должны отражать интересы большинства населения. А это может произойти только при условии высокой активности избирателей. И от того, каким будет наш выбор, зависит то, как мы будем жить. Мы сами - хозяева своей земли и своей судьбы.

Мы призываем всех избирателей Татарского района, проявить свою гражданскую ответственность и непременно прийти на избирательные участки с 25 июня по 1 июля исполнить свой гражданский долг - сделать свободный, осознанный, ответственный выбор!

С уважением, Ю. М. Вязов - глава Татарского района, А.И.Шмаков - председатель Совета депутатов района.