15 июня были подведены итоги второго конкурса на получение президентских грантов. Победителями от Татарского района стали две некоммерческие общественные организации.

Местная общественная организация Татарского района Новосибирской области «Ресурсный центр общественных инициатив» с проектом «Ресурсный центр Татарского района - пространство возможностей для социально ориентированных некоммерческих организаций», руководитель проекта Елена Юрьевна Кириллова, сумма гранта 443 тыс. 480 руб. и Татарская общественная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ с проектом «Инженерики» (пропедевтика инженерного образования и развитие softskills c применением конструктора CuboroBasis), руководитель проекта Анна Васильевна Русакова, сумма гранта 115 тыс. 10 руб.