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15 июня были подведены итоги второго конкурса на получение президентских грантов. Победителями  от Татарского района стали две некоммерческие общественные организации.  

Местная общественная организация Татарского района Новосибирской области «Ресурсный центр общественных инициатив» с проектом  «Ресурсный центр Татарского района - пространство возможностей для социально ориентированных некоммерческих организаций», руководитель проекта  Елена Юрьевна Кириллова, сумма гранта  443 тыс. 480 руб. и Татарская общественная организация профсоюза работников  народного образования и науки РФ с проектом «Инженерики» (пропедевтика инженерного образования и развитие softskills c применением конструктора CuboroBasis),  руководитель проекта Анна Васильевна Русакова, сумма гранта 115 тыс. 10 руб.

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