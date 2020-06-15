Межмуниципальный отдел «Татарский» устанавливает местонахождение воспитанника МБУ «Центр помощи детям» г. Татарска Антона Павловича Химина, 30.11. 2004 г.р., который ушел из центра в неизвестном направлении.

Приметы: на вид 16-17 лет, худощавого телосложения, рост около 170 см., лицо европейского типа, волосы светло-русые, глаза голубые.

Одет в джинсовые бриджи синего цвета, футболку защитного цвета, кроссовки черного цвета.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просьба сообщить по телефонам: 8 (383 64) 2-10-10; 8-913-950-2659.