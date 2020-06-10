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10.06.2020 | 12:21
Информатор
3150
По оперативным данным на территории Татарского района на 10 июня зарегистрировано 11 человек больных COVID. Выздоровело за весь период два человека.
Источник:
Администрация Татарского района
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