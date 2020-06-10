С 8 июня в администрации Татарского района начался новый формат работы с главами сельских поселений Татарского района, посредством видеоконференцсвязи с использованием системы «видеомост». На аппаратных совещаниях при главе Татарского района и его заместителях в режиме видеоконференцсвязи будут участвовать все главы сельских поселений района. Данный формат, поможет органам местного самоуправления Татарского района решать поставленные задачи и проблемные вопросы в оперативном порядке.