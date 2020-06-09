Сельхозпроизводители Татарского района завершили весенне – полевые работы. Яровой сев составил 106,3 тыс. га, что составляет 100,4 % от запланированного объема: яровая пшеница 52,7 тыс. га, ячмень 13,7 тыс. га, овес 6,1 тыс. га, горох 3 тыс. га, гречиха 620 га, технические культуры 7,7 тыс. га, яровые кормовые культуры занимают площадь 21,6 тыс. га.

Слаженная работа, высокая организация труда, использование передовых технологий, техники и оборудования при проведении посевной кампании, позволили выполнить план ярового сева в лучшие агротехнические сроки. Посевная закончилась, но работы на полях района продолжаются. Сейчас в хозяйствах ведется химическая обработка посевов против сорняков, вредителей и болезней, а также паровая вспашка земли и боронование по всходам. Впереди у полеводов новая полевая кампания – заготовка кормов для нужд животноводства.

В Новосибирской области аграрии засеяли яровыми культурами почти 1,9 млн гектаров, завершив тем самым посевную кампанию на десять дней раньше, чем в прошлом году.