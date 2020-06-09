На станции Татарская Западно-Сибирской железной дороги завершается капитальный ремонт вокзального комплекса с благоустройством прилегающих территорий.

Важнейшей частью модернизации вокзала станет создание необходимых условий для комфортного пребывания граждан с ограниченными возможностями и их безбарьерного пользования железнодорожным транспортом.

В проекте модернизации учтены все требования для обеспечения доступа маломобильных граждан к привокзальной площади, основным зонам вокзала и пассажирским платформам для посадки в поезд. Для данной категории пассажиров будет установлен лифт, специализированные пандусы на входах, также предусмотрены дополнительные места на расширенной парковке.

В ходе ремонтных работ на объекте проведена перепланировка внутренних пространств, залы ожидания станут более комфортными для посетителей. В здании вокзала появились санитарные комнаты, которые ранее располагались в отдельном здании. Полностью заменены все инженерные коммуникации.

В настоящее время на станции Татарская идет благоустройство привокзальной площади – укладка тротуарной плитки, асфальта, устанавливаются бордюры и декоративные ограждения, формируются газоны и цветники. Начались работы по удлинению перрона вокзала.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2020 года.

Добавим, на время проведения строительных работ для удобства пассажиров организовано помещение временного вокзала в здании багажного отделения, где оборудован зал ожидания с кассами и билетопечатающим автоматом.