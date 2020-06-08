- В Татарске активно продолжаются работы по благоустройству города. На улице Ленина в привокзальном микрорайоне появились новые светофоры.

- Ресурсный центр общественных инициатив Татарского района объявил конкурс общественных стартапов «Старт – новым инициативам!» Участие в конкурсе могут принять инициативные группы граждан проживающие и зарегистрированные в Татарском районе.

- В Татарске продолжается реализация программы «Комфортная городская среда». На улице Никишиной, усилиями местных властей и жителей многоквартирных домов, началось строительство новой детской площадки. Подобных объектов в нашем городе в 2020 году появится сразу несколько.

- Редакция «Сибирской околицы» выпустила тысячный номер своей газеты. Любимое печатное издание в 2020 году отмечает ещё один праздник – осенью «Околице» исполнится 20 лет

- Специально отведенное место для коллекции деревьев и других растений в 2020 году смогут посетить жители Татарска. На выезде из города идут работы по созданию дендрария. О том, какие растения там можно будет видеть и когда, вы узнаете из нашего сюжета.

- Зрители нашего канала смогут увидеть очередной онлайн – концерт. Артисты районного и городского домов культуры, а также вокалисты сельских ДК поздравят всех жителей района с Днём России.