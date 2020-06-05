4 мая в 22.30 в Чановском районе водитель 1971 г.р., управляя ВАЗ 2121, ехал из Новофеклино-Таган и в пути следования совершил съезд в правый по ходу движения кювет, где совершил наезд на препятствие в виде откоса. Полицией было установлено состояние опьянения пострадавшего в ДТП водителя и составлен протокол об административном правонарушении по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ). Водительского удостоверения мужчина не имеет. Причина ДТП нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.