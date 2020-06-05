По оперативным данным на территории Татарского района на 5 июня зарегистрировано 7 случаев больных COVID-19. Под медицинским наблюдением (приезжие из эпидемически неблагополучных территорий, контактные) находятся 11 человек.

На утро 5 июня в Новосибирской области за сутки зафиксировано 108 новых случаев COVID-19. 44 пациента выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. 2 пациента скончались: женщина в возрасте 71 года и мужчина, ему было 64 года.

Общее количество случаев коронавирусной инфекции в регионе – 3334. В том числе 208 детей. 1306 человек выздоровели, 38 пациентов скончались.

В отделениях реанимации находятся 42 человека. На ИВЛ – 15 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 69 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 532.

187 пациентов с подтвержденным диагнозом и с подозрением на коронавирус госпитализированы в Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Искитимскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ.

Всего в Новосибирской области проведено 128 318 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2 097 жителей региона, 18 911 человек сняты с наблюдения.

За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 734 обращения по поводу ОРВИ, госпитализированы 26 пациентов.

