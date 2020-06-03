Государственная ветеринарная служба официально предупреждает, что руководители и специалисты хозяйств всех форм собственности, фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств обязаны организовать работу таким образом, чтобы исключить возможность возникновения инфекционных и неинфекционных болезней животных.

К сожалению, уровень специальных знаний не всегда позволяет владельцам принимать правильные решения при содержании и эксплуатации животных, поэтому очень важно ознакомить их с основными принципами, которыми руководствуются при профилактике болезней животных, в том числе с таким заболеванием, как лейкоз крупного рогатого скота, наносящим животноводству хозяйств, ферм и личных подсобных хозяйств большой экономический ущерб.

Считается, что для человека и других животных он не опасен. Однако ученые на этот счет осторожны. В связи с этим изучение распространения заболевания в хозяйствах всех форм собственности, на частных подворьях и своевременная изоляция инфицированных и больных животных имеет социальное и общебиологическое значение.

О лейкозе крупного рогатого скота я уже писал. Особенность его в том, что заразившееся животное в первые месяцы не проявляет никаких признаков болезни. Корова с первого взгляда здорова, удой не снижается, телится нормально. И в тоже время в ней уже находится вирус лейкоза крупного рогатого скота. Лейкоз - болезнь неизлечимая. Животное будет носить вирус всю жизнь. В организме он живет в лейкоцитах и уничтожить его невозможно. Но он постепенно разрушает организм. Через несколько месяцев болезнь проявляется в виде увеличенных лимфоузлов, исхудания животного, снижения его продуктивности и в конце концов приводит к гибели. Но до такого состояния дело, как правило, не доходит. Животное отправляют на убой раньше появления внешних признаков.

Как выявить больную корову? Пока есть два метода и оба связаны с лабораторным исследованием крови. Первый - реакция иммунодиффузии (РИД). Через 1-2 месяца после того, как вирус попал в кровь животного, там появляются антитела, которые остаются в организме. Так что если животное однажды дало положительную РИД, то оно является пожизненным носителем вируса лейкоза. Есть и такой метод диагностики – гематологический - подсчет белых кровяных клеток (лимфоцитов). Под микроскопом определяют количество лимфоцитов в крови. Животных относят к категории больных лейкозом, даже если исследование показало сомнительный результат. Однако через 1-2 месяца исследуют еще раз. При повторном подтверждении диагноза их считают больными. Иногда при повторном взятии крови количество лимфоцитов бывает сниженным. Но это еще не значит, что произошла ошибка при лабораторном анализе или корова каким-то образом оздоровилась.

При выявлении инфицированных или больных животных ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- передержка гематологически больных лейкозом коров, такие животные подлежат убою;

- использование в пищу молоко от больных лейкозом коров;

- выпас в общем стаде животных, инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого скота;

- перемещение инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого скота животных в пределах (и за пределами) населенного пункта без разрешения ветеринарного врача;

- реализация в свободной продаже, молока и молочных продуктов, полученных от инфицированных коров индивидуального подсобного хозяйства, такое молоко используется внутри хозяйства после пастеризации в обычном технологическом режиме или кипячения;

- подворный убой инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого скота и больных лейкозом животных.

Перечисленные меры обязательны для исполнения всеми лицами не зависимо от формы ведения хозяйства (в том числе владельцами личных подсобных хозяйств).

Незнание требований ветеринарного законодательства по проблеме лейкоза крупного рогатого скота, недопонимание социальных и экономических аспектов этой проблемы, клинических признаков, мер профилактики и борьбы с этим заболеванием, приводит к несвоевременному обращению владельцев к специалистам ветеринарной службы, и принятию решений.

Лейкоз крупного рогатого скота остается пока неизбежным заболеванием, поражающим все больше сельскохозяйственных животных. Эпизоотическая ситуация по лейкозу в целом не радует: на 1 января 2020 г. в Татарском районе имеется 11, в Усть-Таркском - 9 неблагополучных пунктов. Все хозяйства имеют инфицированность скота вирусом лейкоза более 30%. Больных животных в частном секторе Татарского района 0,6%, в общественном секторе 1,7%. Больных животных в частном секторе Усть-Таркского района 0,6%, в общественном секторе 1,2%.

Одними из причин широкого распространения заболевания среди животных в частных подворьях в первую очередь являются вывод молодняка крупного рогатого скота из общественного сектора в частный с целью использования его репродуктивных качеств, совместный выпас животных в летнее время и осеменение коров и телок методом вольной случки.

Для обеспечения благополучия по лейкозу крупного рогатого скота владельцам необходимо соблюдать следующие правила:

закуп животных проводить только после предварительного согласования с ветеринарным специалистом, обслуживающим хозяйство и при наличии экспертизы с результатами серологического исследования животного на инфекцию вируса лейкоза крупного рогатого скота. Поступившие животные подлежат обязательному карантинированию (изолированному содержанию в течение 30 дней) в условиях подворья (фермы) в период которых проводятся дополнительные необходимые диагностические (серологические и гематологические) исследования на лейкоз. В случае выявления реагирующих животных они подлежат раздельному содержанию от других. В случае выявления гематологически больных лейкозом животных производится их убой на специальной площадке или в условиях мясокомбината. Дальнейшая система защиты животных фермерских хозяйств и подворий складывается из комплекса специальных и хозяйственных мероприятий регламентированных «Правилами по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота».

Вирус лейкоза крупного рогатого скота не вызывает лейкоза человека и не относится к возбудителям зоотропогенозных болезней. Но у гематологически больных животных в крови и молоке появляются различные метаболиты - вещества, обладающие лейкозногенной потенцией. Они накапливаются при прогрессировании лейкозного процесса. Поэтому молоко от гемотологически больных коров в пищу не допускается. Молоко от коров вирусоносителей разрешается употреблять в пищу и перерабатывать на молочные продукты после пастеризации в обычном технологическом режиме или кипячения.

Лейкоз крупного рогатого скота стал настоящим бедствием! В одиночку с лейкозом не справиться. Только объединенными усилиями владельцев скота, ветеринарной службы и можно добиться искоренения этой болезни.

А.В.Миронов, главный государственный ветеринарный инспектор Татарского и Усть-Таркского районов