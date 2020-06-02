Добавить комментарий (1)

Сотрудники Татарской Госавтоинспекции от всей души поздравляют с Днём защиты детей! Желаем всем ребятам только улыбок на лицах, звонкого смеха, солнечных дней и, самое главное, крепкого здоровья и радости. Ну и, конечно же, безаварийных каникул!

А взрослым в этот день хотелось бы в очередной раз напомнить о том, что главные защитники детей мы - родители, автомобилисты, водители пассажирского транспорта. Мы должны обеспечить безопасность на дорогах.

Госавтоинспекция очень надеется, что в этот замечательный день - 1 июня, в день первого дня школьных каникул, в день защиты детей, общими усилиями мы поможем избежать детской грусти, слёз и боли, а увидим только сияющие от радости и счастья детские глаза.















