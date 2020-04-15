На сайте администрации Татарского района опубликовано сообщение с убедительной просьбой воздержаться от посещения храма во время коронавирусной инфекции.



Как сообщил настоятель Покровского храма отец Александр Соловьев, на Пасху Богослужение будет совершаться в закрытом режиме, в храме будут присутствовать только священник и приходской совет. Для всех остальных жителей района будет организована трансляция, посмотреть которую можно на сайте www.prihodtatarsk.ru. Освящение куличей состоится на улице перед храмом в субботу в 18:00 и после ночной службы, с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм.



