Не успел снег сойти с земли, как население поспешило навести порядок на своих придомовых территориях. И это очень даже хорошо. Ведь после схода снега, появилось много мусора, который нужно убрать. Но начался неконтролируемый пал растительности, сжигание мусора, разведение костров с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности.

За неделю - с 6 по 10 апреля сотрудниками Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Татарскому и Усть-Таркскому районам к административной ответственности привлечены четыре гражданина за сжигание травы и мусора. Сжигание мусора осуществлялось в ветреную погоду, вблизи жилых домов и надворных построек.

В соответствие с п. 72(1) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г., с изменениями от 20 марта 2019 г.

- Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения может производиться в безветренную погоду при условии, что:

а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта защиты;

б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 25 -30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;

в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не действует особый противопожарный режим;

г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены первичными средствами пожаротушения.

В соответствие со статьей 20.4 КоАП РФ за нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена следующая ответственность:

1. Нарушение требований пожарной безопасности, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 3 тыс. руб.; на должностных лиц - от 6 до 15 тыс. руб.; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 20 до 30 тыс. руб.; на юридических лиц - от 150 до 200 тыс. руб.

2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тыс. руб.; на должностных лиц - от 15 до 30 тыс. руб.; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 до 40 тыс. руб.; на юридических лиц - от 200 до 400 тыс. руб.

Телефоны экстренных служб: 01 – стационарный телефон;

101- сотовые операторы, 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб.

Ю.Л. Филатова, начальник Отдела надзорной деятельности по Татарскому и Усть-Таркскому районам ГУ МЧС России по НСО