Добавить комментарий (1)

Проведение контрольный мероприятий по соблюдению ограничительных мер в период распространения новой короновирусной инфекции. В целях обеспечения санитарно –эпидемиологического благополучия населения и соблюдения Указа Президента РФ от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Постановления Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 г. №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации», 9 апреля специалистами администрации Татарского района совместно с сотрудниками МО МВД России «Татарский» осуществлялся выезд по предприятиям торговли, общественного питания, бытовых услуг г. Татарска по соблюдению вышеуказанных нормативно правовых актов. В ходе выезда специалисты посетили 39 объектов, из них выявлено 6 индивидуальных предпринимателей, которые не соблюдают установленные законодательством нормы, в связи с угрозой распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19). С данными индивидуальными предпринимателями была проведена разъяснительная беседа по ограничительным мерам их деятельности.