Уважаемые владельцы животных!

Государственная ветеринарная служба проводит противоэпизоотические и профилактические мероприятия, направленные на недопущение возникновения особо опасных заболеваний человека и животных. Обращаем ваше внимание, что человек заражается при контакте с больными животными, при употреблении в пищу мяса, молока и другой продукции, полученной от животных. Не забывайте проводить своим животным ежегодные обязательные профилактические мероприятия. Многие болезни не излечимы. Наши специалисты проведут бесплатные диагностические исследования и профилактические вакцинации животным против: сибирской язвы, бешенства, бруцеллеза, классической и африканской чумы свиней.

В связи с регистрацией бешенства диких животных на территориях Усть-Таркского и Чистоозерного районов Новосибирской области, ветеринарная служба информирует об опасности заболевания бешенством и мерах его предупреждения.

Бешенство — это опасное инфекционное заболевание, смертельное для че-ловека и большинства животных. Вирус обнаруживается в слюне, а также в слезах и моче больных бешенством животных. Источником вируса бешенства являются как дикие, так и домашние животные. К диким относятся — волки, лисицы, шакалы, еноты, скунсы, летучие мыши, грызуны, а к домашним — собаки, кошки, лошади, свиньи, мелкий и крупный рогатый скот. Однако наибольшую опасность для человека представляют лисы, бездомные собаки и кошки в весенне-летний период. Заражение происходит при укусе больными бешеными животными, а также при попадании слюны больного животного на поврежденную кожу или слизистую оболочку.

Основные признаки заболевания: изменение голоса, судороги, параличи, слюнотечение, светобоязнь, агрессивность или ласковость, выпадение третьего века, поедание несъедобных предметов, нападение на объекты неживой природы, выход диких животных в дневное время в населенные пункты.

Меры профилактики и защиты от бешенства:

- владельцам животных регистрировать принадлежащих им собак в местной администрации и государственной ветеринарной службе;

- строго соблюдать правила содержания собак, кошек и других животных, ежегодно делать им прививки против бешенства;

- избегать контактов с дикими и безнадзорными животными;

- проявлять настороженность в случае необычного поведения животного, в том числе домашнего, и сообщать об этом в государственную ветеринарную службу;

- при обнаружении трупов животных не трогать их, не снимать шкуру, а в обязательном порядке сообщить в государственную ветеринарную службу;

- не следует убивать домашнее животное, покусавшее или оцарапавшее человека: за ним должно быть установлено 10-дневное наблюдение;

- в случае укуса животного нужно сразу промыть рану хозяйственным мылом, а затем обратиться за помощью в медицинское учреждение для решения вопроса о целесообразности назначения курса прививок против бешенства;

- органам коммунального хозяйства, администрации рынков, мясо- и молокоперерабатывающих предприятий, магазинов, руководителям общественного питания, комендантам общежитий, домовладельцам: содержать в надлежащем санитарном состоянии территории предприятий, рынки, свалки, площадки для мусора и других отходов, не допускать скопление безнадзорных собак и кошек в таких местах, принимать меры, исключающие возможность проникновения собак и кошек в подвалы, на чердаки и в другие нежилые помещения.

И помните, что ключевым моментом при ликвидации заболевания животных и человека бешенством, является быстрота (в постановке диагноза и проведении мероприятий)!

А.В.Миронов, главный государственный ветеринарный инспектор Татарского и Усть-Таркского районов