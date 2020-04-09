9 апреля около часу ночи в медицинское учреждение Усть-Таркского района бригада скорой помощи доставила 47-летнего жителя села Победа ножевым ранением грудной клетки. О данном факте работники больницы сообщили в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения полиции «Усть-Таркское» выяснили обстоятельства получения травмы гражданином и задержали по подозрению в совершении преступления 45-летнюю супругу потерпевшего.

Полицейские установили, что накануне в ходе конфликта, возникшего после распития спиртных напитков, задержанная нанесла мужу удар ножом в область груди.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.