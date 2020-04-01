31 марта в зале администрации Татарского района состоялось заседание конкурсной комиссии, где были подведены итоги конкурса на выявление лучшей идеи на разработку стелы к юбилею района, которая будет установлена в г.Татарске. Конкурсной комиссией было принято решение не присуждать места по возрастным категориям. По итогам конкурса места распределились следующим образом:

3 место - Кузнецова Оксана Александровна, работник МБУК Северотатарского сельсовета;

2 место - Сагандыкова Олеся Николаевна, специалист по работе с молодежью МКУ «Молодежного центра Татарского района»;

1 место - Моджарова Анастасия Алексеевна, специалист администрации Татарского района.

Все победители конкурса будут награждены дипломами администрации Татарского района.