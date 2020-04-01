Уважаемые работодатели!

В соответствии с письмом Министерства труда и социального развития Новосибирской области, в целях недопущения напряженности на рынке труда Новосибирской области в связи с распространением коронавирусной инфекции и принятием оперативных мер сообщаем о необходимости предоставления информации о высвобождении, введении режимов неполной занятости, простоя, организации удаленной занятости работников, в том числе с введением ограничительных мероприятий (карантина), на портале «Работа в России» (https://trudvsem.ru)

С этой целью просим назначить ответственного работника и поручить ему создать на портале «Работа в России» личный кабинет Вашей организации. При введении в Вашей организации режимов неполной занятости, простоя, удаленной занятости работников, планировании высвобождения работников, в том числе с введением ограничительных мероприятий (карантина), ответственному исполнителю необходимо еженедельно (по пятницам) заполнять соответствующую информацию в личном кабинете на портале «Работа в России» в разделе «Сведения об изменении численности и неполной занятости» и дополнительно дублировать эту информацию в ГКУ НСО ЦЗН г.Татарска по адресу электронной почты: [email protected]

Дополнительная информация по телефонам: 21-659, 21-999, 21-203.