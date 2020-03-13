- Камыш, дороги и медицина. Какие проблемы сегодня больше всего волнует жителей Новомихайловского сельсовета. В Татарском районе продолжаются «Дни главы».

- В Татарске выбрали самую читающую семью. 6 марта в центральной библиотеке уже в третий раз прошёл районный Чемпионат по чтению вслух.

- Мы в ответе за тех, кого приручили. Зоозащитница из Татарска Наталья Захарова уже на протяжении многих лет пытается добиться разрешения на строительство приюта для бездомных животных. Наконец-то просьба пенсионерки была услышана.

- В Татарском политехническом колледже выявили Марью-искусницу. Студентки разных курсов показали себя в конкурсной программе, которая была приурочена к восьмому марта.