7-8 марта в Сузуне состоялся финал 9-й зимней Спартакиады муниципальных образований Новосибирской области. Сборная Татарского района, отправилась на финальные соревнования, уже имея два общекомандных «золота» - по шорт-треку и полиатлону. Делегацию возглавил Ю.М. Вязов - глава Татарского района. Спортсмены района заняли 4-е место в лыжных гонках, 6-е место в соревнованиях дояров, 7-е место в шашках, 17-е место в соревнованиях механизаторов. Спортивная семья Милосердовых из Казаткульского МО заняла 7-е место. В итоге, в общекомандном зачете из 29 районов, спортсмены Татарского района заняли 4-е место.

По итогам всех финалов победу в общем зачёте одержала сборная Искитимского района. На 2-м месте финишировала сборная Чистоозёрного района. Замкнула тройку призёров команда Доволенского района.

