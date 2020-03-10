В селе Рождественка Татарского района раскрыт грабеж, совершенный в квартире жилого дома. Участковым уполномоченным полиции была получена информация о том, что местный ранее не судимый 32-летний житель в ходе совместного распития спиртных напитков отобрал у своей 42-летней знакомой пару женских сапог. Потерпевшая в полицию не обращалась, однако при ее опросе полицейским подтвердила факт грабежа.

При обыске по месту жительства подозреваемого похищенная обувь была изъята и возвращена потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.