10 февраля в Северотатарском состоялось торжественное открытие нового фельшерско-акушерского пункта. Участие в открытии приняли: глава Татарского района Ю.М. Вязов, председатель районного Совета депутатов А.И. Шмаков, главный врач Татарской ЦРБ Е.Н. Пендюк.

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт в селе был построен в рамках реализации программы «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».

ФАП имеет необходимый набор помещений, состоящий из семи кабинетов, позволяющих соблюдать санитарно-гигиенические требования, создавать комфортные условия пребывания пациентов и персонала.

ФАП полностью оснащен аппаратурой, оборудованием, инструментарием, мебелью согласно стандарту.

В ФАПе имеется электрокардиограф, дефибриллятор для оказания неотложной помощи при нарушении ритма, анализатор сахара и холестерина крови, бесконтактный тонометр для измерения внутриглазного давления, аппарат для искусственной вентиляции легких, наборы укладок для оказания экстренной помощи при различных неотложных состояниях.

Стоимость строительства и оснащения медпункта составила 9,3 млн руб. Северотатарский ФАП обслуживает население в количестве 804 человека, в т.ч. детей 190 человек.