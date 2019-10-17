16 октября в 19.40 из дома по улице О. Кошевого в городе Татарске в медицинское учреждение был госпитализирован 36-летний местный житель. Врачи диагностировали у пациента ножевое ранение в грудь. Информация о потерпевшем была передана в полицию. Полицейские незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств случившегося. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую в совершении преступления – ранее неоднократно судимую 29-летнюю cожительницу. Как установили полицейские, около 15.00 того дня в доме по улице О.Кошевого мужчина и женщина вместе распивали спиртные напитки, внезапно между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемая нанесла потерпевшему ножевое ранение. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью). Проводится дальнейшее расследование. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.