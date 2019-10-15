11 октября около 11 часов произошел пожар в квартире многоквартирного жилого дома расположенного с. Тебисское Чановского района. В результате происшедшего пожара огнем повреждена мебель, закоптилось помещение кухни. Причиной пожара послужило нарушение требований пожарной безопасности при пользовании бытовым газом. 80-летняя женщина, поменяв 27–литровый газовый баллон, решила проверить, нет ли утечки газа поднеся зажженную спичку к редуктору баллона, в результате чего произошло воспламенение газа. Пожар был быстро потушен благодаря вовремя прибывшими работниками администрации Тебисского сельсовета и отдельного поста «Тебисский» ПЧ-106. К счастью никто не пострадал.