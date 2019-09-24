- Строительство нового здания школы №5, создание современного комплекса водоснабжения и реализация национального проекта «Здравоохранение». Эти и другие вопросы в рамках визита в Татарский район проконтролировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
- Коллектив Татарского лесхоза одним из первых познакомился с исполняющим обязанности главы района Юрием Маркленовичем Вязовым. А поводом для встречи стал профессиональный праздник.
- На прошедшей неделе Юрий Маркленович Вязов познакомился с коллективами образовательных учреждений.
- В Татарском районе продолжается подготовка к зимнему периоду эксплуатации объектов ЖКХ. В планах введение новых объектов и установка оборудования
- Жителей региона приглашают к участию в составлении «Книга памяти». Этот проект включает в себе сбор фотографий истории и очерков
- Городошники Новосибирской и Омской областей встретились на 49 турнире «Золотая осень»
- В Татарск с большим концертом едет кабаре-дуэт «Новые русские бабки»
- 144 человека из 22 районов и городов Новосибирской области приняли участие в финале летнего фестиваля ГТО среди муниципальных образований.
- Коллектив Татарского лесхоза одним из первых познакомился с исполняющим обязанности главы района Юрием Маркленовичем Вязовым. А поводом для встречи стал профессиональный праздник.
- На прошедшей неделе Юрий Маркленович Вязов познакомился с коллективами образовательных учреждений.
- В Татарском районе продолжается подготовка к зимнему периоду эксплуатации объектов ЖКХ. В планах введение новых объектов и установка оборудования
- Жителей региона приглашают к участию в составлении «Книга памяти». Этот проект включает в себе сбор фотографий истории и очерков
- Городошники Новосибирской и Омской областей встретились на 49 турнире «Золотая осень»
- В Татарск с большим концертом едет кабаре-дуэт «Новые русские бабки»
- 144 человека из 22 районов и городов Новосибирской области приняли участие в финале летнего фестиваля ГТО среди муниципальных образований.
Источник: ОТС Татарск