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- В Татарск с большим концертом едет кабаре-дуэт «Новые русские бабки» 
- 144 человека из 22 районов и городов Новосибирской области приняли участие в финале летнего фестиваля ГТО среди муниципальных образований.

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Источник: ОТС Татарск  

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