В ночь на 21 сентября в Татарскую центральную районную больницу бригадой скорой помощи из дома в г. Татарске был доставлен 23-летний мужчина с ножевым ранением брюшной полости. Сообщение о произошедшем поступило в полицию. По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали 27-летнеюю супругу потерпевшего. Предварительно установлено, что женщина ударила ножом своего мужа в ходе возникшей ссоры, возникшей в ходе совместного распития спиртных напитков. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Орудие преступления изъято, от подозреваемой получены признательные показания. Ранее к уголовной ответственности женщина не привлекалась.