8 сентября в Отделение полиции «Усть-Таркское» поступило заявление от жителя села Еланка, который сообщил о пропаже из гаража мотоцикла Иж Юпитер-2. За кражу были задержаны трое местных жителей в возрасте 14 и 15 лет, ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности. Выяснилось, что в ночное время несовершеннолетние, взломав замок, проникли в гараж, выкатили из него мотоцикл и спрятали во дворе одного из подростков. Выяснилось, что школьники установили в транспортное средство аккумулятор и намеревались кататься на мотоцикле только ночью. Полицейские изъяли мотоцикл, он будет возвращен владельцу.