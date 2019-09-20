В Усть-Таркском районе вынесен приговор по коррупционному делу о хищении средств местного бюджета. Татарский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бухгалтера Яркульского сельсовета. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения). В суде установлено, что с марта 2017 г. по сентябрь 2018 г. бухгалтер сельсовета путем злоупотребления доверием главы администрации вносила недостоверные сведения в реестры о перечислении денежных средств на свои счета. Женщина завышала размер своей заработной платы и иных выплат. После составления реестров, содержащих недостоверные данные, бухгалтер через программное обеспечение отправляла их для исполнения в Банк «Левобрежный». Банк по документам перевел с лицевого счёта администрации муниципального образования на личный счет бухгалтера деньги в размере более 160 тыс. руб. Обналиченные с карточки в банкомате деньги злоумышленница потратила по своему усмотрению. Суд приговорил женщину к 2,2 годам лишения свободы (условно с испытательным сроком 2 года). Приговор не вступил в законную силу.