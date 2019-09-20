В целях реализации мероприятий федерального проекта «Старшее поколение» Комплексному центру социального обслуживания населения Татарского района выделен автомобиль для осуществления доставки граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности в Татарскую ЦРБ для проведения диспансеризации и, при необходимости, вакцинации.

Первый выезд состоялся 10 сентября, за неделю с 10 по 13 сентября в больницу и обратно был доставлен 21 человек из Новопервомайского, Неудачино, Северотатарского. Как рассказали в Татарской ЦРБ, автомобиль будет работать в интенсивном режиме, согласно утвержденному плану-графику.