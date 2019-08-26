Три месяца тяжелый механизированный мост (ТММ-3), возведенный на размытой паводковыми водами автодороге, помогал жителям Усть-Таркского района и теперь убыл в пункт постоянной дислокации – Сибирский спасательный центр МЧС России. Мостовое сооружение с середины мая связывало деревню Мураши с внешним миром. После спада паводковых вод необходимость в мосту отпала.

15 мая на автодороге «Кушаги-Мураши» размыв длиной 15 метров преградил путь населению. Спасатели МЧС России приняли меры по скорейшему восстановлению в Усть-Таркском районе нарушенного транспортного сообщения, доставив за один день на вездеходах КрАЗ пролеты тяжелого механизированного моста.

На поврежденном участке дороги мост возвели также за минимальное время, что позволило быстро открыть движение для автомобилей и пешеходов. С момента установки по мосту в обе стороны проехали 3 500 транспортных средств, в том числе легковых автомобилей, грузовиков и автобусов.

Администрация и жители Усть-Таркского района поблагодарили спасателей за оперативную, профессиональную и технологическую помощь по установке механизированного моста на размытой дороге.

Тяжелый механизированный мост ТММ-3 спасцентра - единственный на территории Сибирского федерального округа среди подразделений МЧС России.

Инженерное сооружение предназначено для устройства мостовых переходов грузоподъемностью до 60 тонн через водные, сухие преграды шириной до 40 метров и глубиной до 3 метров.

Поврежденный участок дороги «Кушаги-Мураши» восстанавливают. На сегодня администрация района и дорожники сообщают о завершении укладки новых водопропускных труб и начале работ по расширению проезжей части. Во время ремонта движение транспортных средств будет осуществляться по трассе «Усть-Тарка–Победа».