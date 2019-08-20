Ежегодная акция «Ночь кино» пройдет в России уже в четвертый раз. Открытые кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки подготовят для гостей лекции и экскурсии, мастер-классы и встречи с актерами, концерты и показы известных фильмов. Организаторы акции «Ночь кино» — Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».

Афиша акции в кинозале "Родина" в Татарске:

17.45 – Открытие Всероссийской акции «Ночь кино 2019».

18.00 – «Домовой», 6+, бесплатно.

20.00 – «Балканский рубеж», 16+, бесплатно.

23.00 – «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел», 16+, бесплатно.

Афиша фильмов на эту неделю: http://okolica.net/afisha/

Акция "Ночь кино" пройдет также в Чанах.