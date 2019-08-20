19 августа в 18.55 29-летний житель посёлка Озеро-Карачи Чановского района, управляя автомобилем ВАЗ-2110, двигался по улице Школьной и у дома №32 при повороте не уступил дорогу встречному мопеду под управлением 14-летнего жителя поселка Новояркуль. После касательного столкновения с автомобилем подросток не справился с управлением и совершил наезд на световую опору. От полученных травм водитель мопеда скончался. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Источник: МВД