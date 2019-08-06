Ежемесячно историко-краеведческий музей подводит итоги о количестве посетителей, о мероприятиях, встречах - ведь это главные показатели нашей работы. И, конечно, сотрудники музея следят, чтобы не пропустить юбилейного посетителя. 2 августа на праздник в честь Дня ВДВ вместе со своим отцом и братом пришел Илья Черепанов, ученик 4 класса школы № 5.





Илья частый гость в музее. Он приходит со своим классом, с семьей и один, поэтому, когда его назвали юбилейным посетителем, никто из сотрудников не удивился! Илья стал четырехсоттысячным посетителем нашего музея! Директор историко- краеведческого музея им. Н.Я.Савченко Александр Николаевич Архипов вручил юбиляру грамоту и торт. Грамота – на долгую память, а тортиком Илья поделился по-братски со всеми детьми, которые были на празднике!

Ольга Нагайцева, научный сотрудник музея