Дознавателем Межрайонного отдела МВД России «Татарский» окончено расследование по уголовному делу по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса РФ «Незаконная охота».

В ходе дознания установлено, что в период времени с 31.12.2018 по 01.01.2019 45-летний житель Омска совместно с неустановленным лицом в запрещенные на охоту на косулю сибирскую сроки прибыли из Омска в с. Козино Усть-Таркского района. Здесь на окраине лесного массива с помощью снегохода с нартами указанные лица стали охотиться на косуль и убили двух самцов. После этого злоумышленники разделали туши добытых животных и транспортировали их на территорию дома, расположенного в с. Козино, где поместили на хранение. 2.01.2019 г. преступная деятельность указанных лиц была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

В результате преступных действий правонарушителей Российской Федерации в лице Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области причинен крупный материальный ущерб в размере 80 000 руб.

В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, судом наложен арест на автомобиль «Тойота Ланд Крузер 200» стоимостью около 2 200 000 рублей, принадлежащий 45-летнему жителю Омска.