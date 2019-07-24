21 июля около 17.00 из дома по улице Есенина г. Татарск бригада скорой помощи доставила в центральную районную больницу 36-летнего местного жителя с проникающим ножевым ранением. О данном факте медицинские работники сообщили в полицию. Прибывшим правоохранителям мужчина пояснил, что на него напал неизвестный.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую в совершении преступления - 57-летнюю сожительницу потерпевшего. Женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за грабеж и кражу.

Подозреваемая призналась, что ударила потерпевшего ножом в ходе возникшей ссоры после совместного употребления спиртного.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Проводится расследование. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.