ГКУ НСО ЦЗН г. Татарска оказывает финансовую поддержку безработным гражданам при ПЕРЕЕЗДЕ и безработным и членам их семей при ПЕРЕСЕЛЕНИИ в другую местность для трудоустройства.

ПЕРЕЕЗД (временное трудоустройство)

- стоимость проезда к месту работы и обратно;

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ (постоянное трудоустройство)

- затраты на проезд и провоз имущества;

- единовременное пособие, на каждого члена семьи;

По всем вопросам обращаться по адресу:

г. Татарск, ул. Смирновская, 97, каб.№2, тел.2-13-06