ГКУ НСО ЦЗН г. Татарска оказывает финансовую поддержку безработным гражданам при ПЕРЕЕЗДЕ и безработным и членам их семей при ПЕРЕСЕЛЕНИИ в другую местность для трудоустройства.
ПЕРЕЕЗД (временное трудоустройство)
- стоимость проезда к месту работы и обратно;
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ (постоянное трудоустройство)
- затраты на проезд и провоз имущества;
- единовременное пособие, на каждого члена семьи;
По всем вопросам обращаться по адресу:
г. Татарск, ул. Смирновская, 97, каб.№2, тел.2-13-06
Источник: ГКУ НСО ЦЗН г. Татарска