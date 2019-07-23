ГКУ НСО Центр занятости населения г. Татарска объявляет о проведении отбора безработных граждан по предоставлению единовременной финансовой помощи на организацию малого предпринимательства и самозанятости.

ГКУ НСО Центр занятости населения г. Татарска сообщает о проведении конкурса бизнес-проектов для предоставления единовременной финансовой помощи на организацию малого предпринимательства и самозанятости. Начало подачи заявок на участие в конкурсе 22.07.2019 г.

У Вас есть идея и желание организовать собственный бизнес? ГКУ НСО Центр занятости населения г. Татарска предлагает содействие в организации самозанятости гражданам, признанным безработными и решившим заняться предпринимательской деятельностью.

Для этого Вам необходимо:

1 Обратиться в ГКУ НСО Центр занятости г. Татарска, каб. №2

2 Оформить заявку на участие

3 Составить бизнес-план

4 Написать письменное заявление на получение денежных средств

При условии положительной оценки бизнес-плана и после

заключения договора с Центром занятости населения Вам будет

выплачена единовременная финансовая помощь на безвозмездной

основе в размере 82 000 рублей.

Не упустите свой шанс!!!