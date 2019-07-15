В Татарском районе передано в суд уголовное дело о незаконной охоте.

Дознавателем Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей города Татарска в возрасте 47 и 49 лет, обвиняемых в незаконной охоте по предварительному сговору.

В ходе дознания установлено, что 22 февраля в дневное время обвиняемые, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, в поиске особей диких животных передвигались на снегоходах по территории охотничьих угодий в Татарском районе Новосибирской области. Увидев нескольких косуль, мужчины стали их преследовать. В результате погони один из подозреваемых совершил наезд на животное, которое от полученных травм погибло. Инспекторы охотнадзора выявили факт незаконной охоты и сообщили о произошедшем в полицию. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, задержали подозреваемых. Стражи порядка установили, что своими действиями злоумышленники причинили ущерб природным ресурсам Новосибирской области в размере 40 тысяч рублей.

Причиненный государству ущерб обвиняемые возместили в полном размере. В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Татарский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.