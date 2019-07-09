- Глава района Владимир Смирнов продолжает встречаться с жителями населённых пунктов Татарского района

- Пешеходы нашего город а подписали договор о соблюдении правил поведения на дорогах.

- Итоги завершения полевых работ и ряд других вопросов обсудили на очередном совещании глав муниципальных образований

- Определённые категории граждан имеют право на компенсацию части затрат на приобретение оборудования для приёма цифрового ТВ

- По инициативе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка с 01 июня по 31 августа в Новосибирск ой области стартует Всероссийская акция «Безопасность детства».

- Класс фортепиано детской школы искусств «Радуга» пополнился новым музыкальным инструментом. Им стало пианино, приобретенное в рамках реализации национального проекта «Культура» в Новосибирск ой области

- Копилка достижений ТПК пополнилась «бронзовой» медалью, привезённой из Китая.

- Боди арт, фотосушка, фестиваль красок и чествование активных представителей молодого поколение. Всё это по традиции прошло на центральной площади в День молодёжи