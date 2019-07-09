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- Глава района Владимир Смирнов продолжает встречаться с жителями населённых пунктов Татарского района 
- Пешеходы нашего города подписали договор о соблюдении правил поведения на дорогах. 
- Итоги завершения полевых работ и ряд других вопросов обсудили на очередном совещании глав муниципальных образований 
- Определённые категории граждан имеют право на компенсацию части затрат на приобретение оборудования для приёма цифрового ТВ 
- По инициативе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка с 01 июня по 31 августа в Новосибирской области стартует Всероссийская акция «Безопасность детства». 
- Класс фортепиано детской школы искусств «Радуга» пополнился новым музыкальным инструментом. Им стало пианино, приобретенное в рамках реализации национального проекта «Культура» в Новосибирской области 
- Копилка достижений ТПК пополнилась «бронзовой» медалью, привезённой из Китая. 
- Боди арт, фотосушка, фестиваль красок и чествование активных представителей молодого поколение. Всё это по традиции прошло на центральной площади в День молодёжи

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Источник: ОТС Татарск  

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