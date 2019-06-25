В Татарске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в уничтожении свидетельств о рождении своих детей. Заместитель Татарского межрайонного прокурора Денис Вайн утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Татарского района, отца 4-х малолетних детей.

43-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 325 УК РФ (уничтожение официальных документов).

По версии следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился с супругой. В ходе ссоры он взял ее сумку, в которой находились важные документы, в т.ч. свидетельства о рождении 4 детей, бросил ее в печь и поджег.

Все документы, среди которых были медицинские страховые полисы, удостоверение многодетной семьи, аттестат и диплом об образовании, свидетельства о регистрации по месту жительства детей, трудовая книжка в результате умышленных действий злоумышленника оказались непригодными к использованию.

Уголовное дело рассмотрит по существу Татарский районный суд.