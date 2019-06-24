- Глава района Владимир Смирнов и председатель районного Совета депутатов Александр Шмаков поздравили работников и ветеранов здравоохранения с профессиональным праздником - Днем медицинского работника!

- Ремонт в Первомайской школе близится к своему завершению. Впереди остались отделочные работы. Стены и пол в помещениях учреждения покрывают плиткой и другими материалами.

- По сложившейся традиции День России в нашем районе встретили на центральной концертной площадке.

- Лучших учеников, спортсменов и активистов наградили на торжественном районом мероприятии