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- Глава района Владимир Смирнов и председатель районного Совета депутатов Александр Шмаков поздравили работников и ветеранов здравоохранения с профессиональным праздником - Днем медицинского работника! 
- Ремонт в Первомайской школе близится к своему завершению. Впереди остались отделочные работы. Стены и пол в помещениях учреждения покрывают плиткой и другими материалами. 
- По сложившейся традиции День России в нашем районе встретили на центральной концертной площадке. 
- Лучших учеников, спортсменов и активистов наградили на торжественном районом мероприятии

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Источник: ОТС Татарск  

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